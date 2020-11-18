تعرف على ميزة الاخفاء في تطبيق “واتسآب”

2020/11/18 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تحدث خبير عن ميزة تسمح لك بإخفاء المعلومات عن تواجد المستخدم عبر الإنترنت.

وقال الخبير بحسب مانقله موقع قناة “زفيزدا” الروسية: تتيح لك هذه الوظيفة إخفاء المعلومات عن تواجد المستخدم على الإنترنت، دون أن تحرمه من القدرة على مراقبة نشاط الآخرين.

وأضاف الخبير أن التطبيق سيوفر قائمة كاملة من الاحتمالات، التي يجب أن تختار منها العنصر المطلوب.

يتمتع مستخدمو برامج “آندرويد” أيضًا بفرصة “الاختباء” عن الآخرين، يتم ذلك بعد الدخول في “الإعدادات”، تحديد عنصر “الحساب”، ثم “الخصوصية”.



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