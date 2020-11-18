2020/11/18 | 19:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، الاربعاء، ان حكومة اقليم كردستان تصدر يوميا 480 ألف برميل نفط خلاف القيمة المعلنة.

وقال خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “شرط تسليم واردات نفط اقليم كردستان ضمن قانون الاقتراض وضع كون الاقليم لم يتلزم مسبقا”، لافتا الى ان “الاقليم يصدر 480 ألف برميل نفط خلاف القيمة المعلنة والتي حددت بـ250 الف برميل من النفط”.

واضاف ان “رودر الافعال من القوى السياسية الكردية حيال قانون الاقتراض وشرطه امر مبالغ به”، مبينا انه “لا توجد ارادة نيابية لكسر ارادة القوى الكردية داخل مجلس النواب، حيث ان حسم الخلاف بين بغداد واربيل امر مرهون بتشريع قانون النفط والغاز”.

واكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، في وقت سابق، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بدفع ما بذمتها من اموال النفط والمنافذ الحدودية.



انتهى ٢٥ ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: كردستان يصدر 480 ألف برميل نفط يوميا دون علم بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: كردستان يصدر 480 ألف برميل نفط يوميا دون علم بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).