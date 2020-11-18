2020/11/18 | 20:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]خفي النجاح وراءه سنوات من الحرمان والألم عاشها النجم المصري أحمد زكي الذي يحتفي غوغل اليوم بذكرى ميلاده في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1949.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما لاتعرفه عن النمر الاسود.. لهذا السبب احتفل "كوكل" باحمد زكي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما لاتعرفه عن النمر الاسود.. لهذا السبب احتفل "كوكل" باحمد زكي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).