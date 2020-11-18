أمريكا تدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي اسفر عن مقتل طفلة عراقية واصابة مدنيين

2020/11/18 | 20:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ادانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم أمس في بغداد وأسفر عن مقتل طفلة عراقية وإصابة مدنيين عراقيين آخرين.

لقد رأينا تقارير تفيد بأن الميليشيات المدعومة من إيران كانت ضالعة في الهجوم.



وتستمر الميليشيات الخارجة عن القانون والمدعومة من فيلق القدس الإيراني في زعزعة استقرار العراق وقتل المواطنين العراقيين الابرياء وتهديد سيادة العراق.

نحن ندعو الحكومة العراقية إلى اعتقال ومحاسبة أولئك الذين يواصلون ارتكاب أعمال العنف هذه ضد الدولة العراقية.

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