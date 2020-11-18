اليونيسف: العنف هو المعيار السائد في العراق وما زال الأطفال يدفعون ثمنه

2020/11/18 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت منظمة اليونيسف في العراق، عن أسفها لسقوط اطفال بين ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

ودعت حميدة لاسيكو، ممثلة اليونيسف في العراق في بيان جميع الأطراف في العراق الى حماية الأطفال في كل الأوقات، والامتناع عن مهاجمة المدنيين والبنى التحتية المدنية والمناطق المأهولة، بما في ذلك مساكن الناس الآمنين، مشيرة إلى أنه ما يزال العنف هو المعيار السائد في العراق وما زال الأطفال هم الذين يتحملون وطأته ويدفعون ثمنه.

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