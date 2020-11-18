واشنطن: حصلنا على تقرير يفيد أن الفصائل المدعومة من إيران وراء استهداف الخضراء

2020/11/18 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت الولايات المتحدة الأميركية الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت السفارة الاميركية لدى بغداد في بيان إن الولايات المتحدة رأت تقارير أفادت بأنالفصائل المسلحة المدعومة من فيلق القدس الإيراني وراء الهجوم على المنطقة الخضراء مجددا والذي اسفر عن استشهاد طفلة واصابة خمسة مدنيين، وان هذه الفصائل مستمرة بزعزعة استقرار العراق وتهدد سيادته، مطالبة الحكومة العراقية بإلقاء القبض على هذه المجاميع المستمرين بارتكاب اعمال العنف ضد الدولة العراقية.

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