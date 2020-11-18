الكاظمي يوجه بإعادة العمل بنظام البديل لجميع تشكيلات وقيادات الجيش

2020/11/18 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإعادة العمل بنظام البديل لجميع الوحدات والتشكيلات والقيادات في الجيش.

وقال السكرتير الشخصي للكاظمي الفريق الركن محمد البياتي، إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإعادة العمل بنظام البديل الوحدات والتشكيلات والقيادات كافة مضيفا أن ذلك يأتي إكراماً لتضحيات الجيش العراقي المستمرة.

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