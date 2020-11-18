هيأة الحشد الشعبي تصدر توضيحاً للمفسوخة عقودهم

2020/11/18 | 20:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت هيأة الحشد الشعبي، توضيحاً للمفسوخة عقودهم في الحشد.

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