الحكيم يزور نقابة الصحفيين العراقيين ويعتبر ان توزيع الثروات يكون عبرالحكومة الاتحادية وليس الاقليم او المحافظات

2020/11/18 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نقيب الصحفيين العراقيين رئيس

اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي في

مقر النقابة ،رئيس تحالف / عراقيون /عمار

الحكيم .

وقدم اللامي للحكيم ايجازا عن عمل

النقابة ، واطلعه على اقسامها وعملها.

واعتبر

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