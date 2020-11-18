كربلاء:نصب تكنلوجيا حديثة واجهزة استشعار (ADE) في جميع مداخل ومخارج العتبة الحسينية

2020/11/18 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة ومن خلال شعبة كشف المتفجرات عن

استحداث واستخدام أجهزة استشعار حديثة

ذات تكنولوجيا متطورة ومن مناشئ عالمية

لفحص الحقائب، والسيارات، والجنائز، في

المداخل الرئ

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