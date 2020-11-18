كربلاء:مكتب السيد السيستاني يفتتح مدارس ابتدائية وثانوية للايتام مجانا

2020/11/18 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتحت مؤسسة الإمام الرضا (عليه

السلام) الخيرية للإغاثة والاسكان،

التابعة لممثلية مكتب المرجع الديني

الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني في

كربلاء المقدسة، باب التسجيل في مدارس

السيدة رقية وعلي الاصغر

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