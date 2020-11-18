المرور العامة تصدر توجيها بعدم محاسبة السيارات ذات اللوحات الكارتونية (فيديو)

2020/11/18 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت مديرية المرور العامة، الاربعاء، امرا لكافة منتسبيها بعدم محاسبة السيارات التي تحمل لوحات "كارتونية" في العاصمة بغداد.

واظهر مقطع فيديو نشرته المديرية، اليوم (18 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، قيام مدير المرور العام الجديد، اللواء فارس عامر، انه "بخصوص المركبات التي تحمل لوحات كارتونية مع السنوية لا تحاسب في الوقت الحاضر".

ووعد مدير المرور العام بحل موضوع اللوحات خلال الايام المقبلة، مؤكدا على كافة الضباط والمنتسبين بالعمل وفق التوجيه الجديد.

A.Sh

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