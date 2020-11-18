العفو الدولية لرئاسة الجمهورية: ضعوا حدا لعقوبة الإعدام

2020/11/18 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت منظمة العفو الدولية، الاربعاء، رئاسة الجمهورية الى وضع حد لعقوبة الاعدام.

وذكرت المنظمة في بيان نشر عبر تغريدة على تويتر، اليوم (18 تشرين الثاني 2020)، انه "تلقينا تقارير موثوقة بأن الحكومة العراقية تعتزم تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام في الأيام المقبلة".

واضافت المنظمة مخاطبة رئاسة الجمهورية العراقية " العالم يراقبكم، ضعوا حدا لعقوبة الإعدام".

جدير بالذكر ان المئات من عناصر داعش يواجهون احكاما بالاعدام بتهم مرتبطة بالارهاب وهم في انتظار تنفيذ الاحكام الصدارة بحقهم.

ا.ح

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