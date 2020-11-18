وزير الاتصالات العراقي يوجّه بإعادة دراسة ضوابط منح التراخيص لشركات البريد

2020/11/18 | 20:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجّه وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني، بالتريث في عملية غلق شركات نقل وتوصيل البريد.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن وزير الاتصالات التقى وفدا يمثل مجموعة من أصحاب شركات نقل وتوصيل البريد …

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