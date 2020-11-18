وزير الطاقة السعودي: على "أوبك +" الاستعداد للتحرك وفقاً لمتطلبات السوق


وزير الطاقة السعودي: على
2020/11/18 | 20:24 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض - مباشر: أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أنه يجب على مجموعة "أوبك+" الاستعداد للتحرك وفقاً لمتطلبات السوق العالمي.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمة مع انطلاق اجتماع لجنة "أوبك+" الوزارية المشتركة لمراقبة خفض …

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