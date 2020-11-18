2020/11/18 | 20:24 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض - مباشر: أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أنه يجب على مجموعة "أوبك+" الاستعداد للتحرك وفقاً لمتطلبات السوق العالمي.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمة مع انطلاق اجتماع لجنة "أوبك+" الوزارية المشتركة لمراقبة خفض …
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وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمة مع انطلاق اجتماع لجنة "أوبك+" الوزارية المشتركة لمراقبة خفض …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة السعودي: على "أوبك +" الاستعداد للتحرك وفقاً لمتطلبات السوق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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