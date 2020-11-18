الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم

2020/11/18 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن عودة المفسوخة عقودهم.

وقالت الهيئة، إنها "تود أن تُطمئن جميع أبنائها من المفسوخة عقودهم بأنها باشرت ومنذ مدة بإحصاء وجرد أعداد المفسوخين ومتابعة تنفيذ الفقرة المتعلقة بعودتهم في قانون الاقتراض مع وزارة المالية ووضع الضوابط و التعليمات اللازمة لذلك".

وأضافت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "الكوادر الإدارية تعمل على الإنجاز بالسرعة الممكنة".





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