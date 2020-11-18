2020/11/18 | 20:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأربعاء تسجيل 753 وفاة و34283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، صعودا من 731 وفاة و32191 إصابة أمس الثلاثاء.

وكشفت الوزارة عن إجراء 234834 مسحة للكشف عن الإصابة بالفيروس في اليوم الماضي، مقابل 208458 مسحة تم أخذها قبلها بيوم.

وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض قيود عامة جديدة مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم، مع إغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تسجل 753 وفاة وأكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تسجل 753 وفاة وأكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).