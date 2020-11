انتخاب نانسي بيلوسي مجدداً لرئاسة مجلس النواب الاميركي

2020/11/18 | 20:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعيد انتخاب نانسي بيلوسي لقيادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي خلال الانتخابات الافتراضية التي جرت اليوم الأربعاء.



وكتب الحزب الديمقراطي في حسابه على "تويتر"، "مبروك لنانسي بيلوسي على انتخابها مرة جديدة لتكون قائدتنا الشجاعة في مجلس النواب، ومرشحتنا لمنصب رئيس مجلس النواب".

House Democrats are meeting NOW to elect the team that will lead our fight #ForThePeople in the 117th Congress.



Updates will be posted here!

— House Democrats (@HouseDemocrats) November 18, 2020

