2020/11/18 | 20:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تيغراي..ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 36 ألفا

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