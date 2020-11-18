توجيه جديد من مديرية المرور العامة بشأن ’اللوحات الورقية’

2020/11/18 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أصدرت مديرية المرور العامة، الاربعاء، امرا لكافة منتسبيها بعدم محاسبة السيارات التي تحمل لوحات “كارتونية” في العاصمة بغداد.واظهر مقطع فيديو نشرته المديرية، اليوم (18 تشرين الثاني 2020) توجيه مدير المرور العام الجديد، اللواء فارس عامر، بأن “المركبات التي تحمل لوحات كارتونية مع السنوية لا تحاسب في الوقت الحاضر”.ووعد مدير المرور …

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