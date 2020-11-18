جدول أعمال مجلس مجلس النواب لجلسة السبت المقبل

2020/11/18 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية يوم السبت المقبل، فيما تضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من القضايا وعدة أسئلة شفوية يقدمها أعضاء المجلس إلى مسؤولين في الحكومة.

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