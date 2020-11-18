البرلمان يستانف جلساته السبت المقبل

2020/11/18 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / يستانف مجلس النواب جلساته يوم السبت المقبل .ويتضمن جدول اعمال الجلسة حسب بيان لرئاسة مجلس النواب موضوع عاما للمناقشة بحضور وزير التعليم العالي بشان توسعة المقاعد الدراسية.وتوجيه سؤال شفهي لمحافظ البنك المركزي من النائب فالح الساري واخر لرئيس مجلس الخدمة الاتحادي من النائب كاظم الشمري.ويتضمن جدول الاعمال ايضا قراءة تقرير ومناقشة ل مشاريع قانون اللاجئين وقانون جرائم المعلوماتية وقانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138لسنة 1971 ./انتهى3

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