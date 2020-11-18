الصليب الاحمر ينظم بالتعاون مع فرع نقابة الصحفيين بديالى ورشة للتعريف بقوانين الحروب وسبل الوقاية من المخاطر والتهديدات

2020/11/18 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / نظمت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالتعاون مع فرع نقابة الصحفيين في ديالى ورشة تعريفية للصحفيين والاعلاميين في المحافظة بقوانين الحروب وسبل الوقاية من المخاطر والتهديدات في مناطق الحروب والنزاعات .وقدم مستشار اللجنة الدولية في ديالى مؤيد محمد غفور شرحا تعريفيا لمهام وواجبات منظمة الصليب الاحمر والخطوط الاساسية المحددة لعملها ودورها في النزاعات والحروب وبرامجها وخططها في ديالى تخلله استبيان الكتروني للتعريف بمنظمة الصليب الاحمر لافتا الى الدور الانساني الكبير للجنة الدولية في زيارة السجون والمحتجزين ضمن الاطر القانوني بالتنسيق مع المؤسسات الامنية والعسكرية ومساعي الكشف عن مصير المفقودين والمغيبين وفتح قنوات اتصال في ذويهم في المحافظة .بدوره ثمن ساجد المهداوي رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في ديالى دور المنظمات الدولية في تعريف الصحفيين بالمخاطر التي يتعرضون لها خلال تنفيذ المهام والواجبات الاعلامية ./انتهى

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