576 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا في كردستان

2020/11/18 | 20:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في كردستان العراقية، تسجيل 576 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة....

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