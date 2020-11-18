خروج رتل أميركي من الجزيرة السورية إلى الأراضى العراقية

2020/11/18 | 20:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخرجت قوات الاحتلال الأميركي رتلا جديدا يضم آليات وصهاريج من قواعدها غير الشرعية المنتشرة في الجزيرة السورية إلى الأراضى العراقية....

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