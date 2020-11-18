الكاظمي يصدر توجيها هاما لكافة تشكيلات الجيش العراقي

2020/11/18 | 20:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي امرا باعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات التابعة للجيش....

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