توضيح من الحشد الشعبي بشأن المفسوخة عقودهم

2020/11/18 | 20:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن عودة المفسوخة عقودهم.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إنها “تود أن تُطمئن جميع أبنائها من المفسوخة عقودهم بأنها باشرت ومنذ مدة بإحصاء وجرد أعداد المفسوخين ومتابعة تنفيذ الفقرة المتعلقة بعودتهم في قانون الاقتراض مع وزارة المالية ووضع الضوابط و التعليمات …

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