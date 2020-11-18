التراث السرياني يهزم فيروس كورونا ويفاجئ الحاضرين بأهميته التاريخية

2020/11/18 | 20:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بحضور جماهيري واسع أفتتح متحف بغديدا للتراث السرياني في مدينة بغديدا – مركز قضاء الحمدانية بعد أكثر من خمسة أشهر من العمل على تأهيل وترتيب المتحف في إحدى البيوت التراثية القديمة مقابل كنيسة مار يعقوب المقطع.تضمّن حفل الإفتتاح كلمات بالمناسبة، حيث إنطلق الحفل بعزف للنشيد الوطني العراقي باللغتين العربية …

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