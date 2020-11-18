مسلحون يختطفون مواطنين اثنين في صلاح الدين

2020/11/18 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بقيام مسلحين باختطاف مواطنين اثنين في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة مكونة ٥ اشخاص يرتدون الزي العسكري اقدموا على خطف مواطنين اثنين رعاة اغنام في منطقة عسلية التابعة لقضاء الدور في صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "المسلحين اقتادوا المختطفين تحت تهديد السلاح الى جهة مجهولة".





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