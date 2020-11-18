بلدية العمارة تكمل استعداداتها لفصل الشتاء

2020/11/18 | 21:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ميسان- واع- شذى السوداني

أعلنت بلدية العمارة في محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، إكمال استعداداتها لفصل الشتاء.

وقال مدير البلدية نورس عبد الرضا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم اكتمال الاستعدادات لفصل الشتاء، حيث نفذت البلدية عمليات تنظيف الشوارع ورفع الأتربة عن جانبي الطرق وكذلك تنظيف شبكة مياه الأمطار وتسليكها، وصيانة وإكساء الكثير من شوارع المدينة مع إنشاء شبكة مياه الأمطار لتلك الشوارع فضلا عن وضع خطة خاصة بصيانة وإكساء الشوارع".

وأوضح، أن "مديرية البلدية تعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات في حين تستمر حملات التنظيف حتى ساعة متأخرة من الليل إضافة إلى أعمالها اليومية في رفع حاويات النفايات من أمام منازل المواطنين".

ودعا نورس المواطنين إلى "الامتناع عن رمي النفايات عشوائيا في الشوارع ورميها في الأماكن المخصصة من قبل البلدية".

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