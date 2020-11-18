المنافذ تعلن إحصائية العام الحالي من إيرادات ومخالفات.. أرقام ضخمة رغم ’الجائحة’

2020/11/18 | 21:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، تحقيق أكثر من تريليون دينار كإيرادات ضريبية وكمركية وأمانات منذ بداية العام الحالي لغاية 13 تشرين الثاني 2020.



وقال المكتب الإعلامي للهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2020)، إنه "بالرغم من غلق المنافذ الحدودية الشرقية مع إيران لمدة (6 أشهر) واستئناف العمل بعد الغلق وعمل المنافذ بواقع يومين في الأسبوع، مع تصفير كامل للرسوم الجمركية للمواد الغذائية كافة والصحية والمستلزمات الطبية والمعقمات ومفردات البطاقة التموينية فضلا عن الإعفاءات الجمركية وكذلك انتشار جائحة كورونا وغلق المطارات لنفس الفترة المذكورة وغلق منفذي سفوان وميناء المعقل مع دولة الكويت ولغاية اليوم والذي يعد من أهم المنافذ من حيث قيمة الإيرادات، إلا أن الهيئة العامة للجمارك وهيئة الضرائب حققوا عن ممارسة عملهم وبالتعاون المشترك مع المنافذ الحدودية إيرادات بلغت (1.033.017.479.123) تريليونا وثلاثة وثلاثين مليارا وسبعة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومئة وثلاثة وعشرين دينارا عراقيا، موزعة بين إيرادات جمركية وضريبية وأمانات".

وأضاف، أن "هذه الأرقام تأتي حصيلة للدور الرقابي لهيئة المنافذ الحدودية أيضا مع كافة الدوائر العاملة في ظل ظروف قاهرة ألا وهي تفشي جائحة كورونا وتراجع عمليات التبادل التجاري".

وتابع، أن "هيئة المنافذ الحدودية تؤكد زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية والأمانات للموانئ البحرية في (أم قصر وخور الزبير وأبو فلوس) ومنفذي طريبيل والقائم للفترة من 1/6/2020 ولغاية 31/10/2020 عند مقارنتها لنفس الفترة من العام 2019 (بعد تسلم دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمهامه بإدارته للحكومة) بلغت الإيرادات الجمركية للمنافذ المذكورة في الفترة أعلاه للعام 2020 (320.521.434.000) دينار، بينما في العام 2019 (273.596.027.361) دينار بفارق زيادة في عام 2020 (46.927.406.639) دينارا عراقيا".

وبين، أن "الإيرادات الضريبية قد بلغت في عام 2020 لنفس الفترة والمنافذ أعلاه (92.431.959.000) دينارا، في حين كانت في عام 2019 (55.809.623.000) دينارا، بفارق زيادة في عام 2020 (36.622.336.000) دينارا عراقيا، حيث أن الأمانات التي تمت جبايتها لنفس المنافذ للفترة أعلاه في العام 2020 قد بلغت (85.853.384.000) دينار عراقي بينما في العام 2019 كانت (56.115.556.000) دينارا عراقيا بفارق زيادة بالعام 2020 (29.737.828.000) دينارا عراقيا".

وتابع أنه "بالمجمل بلغت الإيرادات الجمركية والضريبية والأمانات للفترة أعلاه والمنافذ المذكورة للعام 2020 (498.806.777.000) دينارا، أما لنفس الفترة والمنافذ للعام 2019 (385.519.206.361) دينارا بواقع زيادة في العام 2020 (113.287.570.639) دينارا عراقيا، في حين غلقت المنافذ الشرقية لمدة 6 أشهر وبعدها استؤنف التبادل بواقع يومين في الأسبوع، أما منفذ سفوان مع الكويت فأنه مغلق لغاية الأن"، موضحا أنه "من ضمن نشاطاتها ضبطت هيئة المنافذ الحدودية بالتعاون مع الدوائر العاملة فيها من مراكز جمركية وأجهزة أمنية للعام 2020 لغاية 14/11/2020 مخالفات بلغت 2695 مخالفة اندرجت تحت عناوين أبرزها تزوير للوثائق المتعلقة بالمعاملات الجمركية وتنفيذ إلقاء قبض بحق مطلوبين للقضاء وإحالة مخالفات جمركية الى القضاء وعمليات إتلاف وكذلك مخالفات ضبطت بعد تدقيق الوثائق من مقر الهيئة".

وبين أن "الهيئة تود أن توضح بأنه لو توفر الوضع المثالي مثل الأعوام السابقة بدون جائحة كورونا وغلق للمنافذ الحدودية وحضر التجوال الكلي والجزئي و تصفير لأغلب الرسوم الجمركية لكانت الإيرادات مضاعفة بشكل كبير، ولكن بالرغم من ذلك تم فرض هيبة الدولة وتحقيق إيرادات متميزة داعمة لتوجهات الدولة وفي محاربة الفساد المالي والإداري من خلال أحكام السيطرة وممارسة دورها الرقابي والتدقيقي والتحري الأمني".

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