2020/11/18 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطيون يعيدون انتخاب بيلوسي لرئاسة مجلس النواب

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