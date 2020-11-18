بومبيو في إسرائيل

2020/11/18 | 21:12 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مترجم ل 7sky

وصل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل يوم الأربعاء (18 نوفمبر) في زيارة تستغرق ثلاثة أيام ، لمناقشة قضايا الأمنالإقليمي مع القادة الإسرائيليين.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو ، الذي يقوم بجولة في أوروبا والشرق الأوسط ، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق يومالأربعاء.

كما سيحضر بومبيو اجتماعًا ثلاثيًا مع نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني الذي يقوم بأول زيارة رسمية لمسؤولين بحرينيينلإسرائيل.

وقع مسؤولون إسرائيليون وبحرانيون عدة مذكرات تفاهم في أكتوبر في المنامة تغطي التجارة والخدمات الجوية والاتصالات والتمويلوالبنوك والزراعة.

منذ سبتمبر / أيلول ، توسطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتفاقات مع البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان من أجلتطبيع علاقاتهم مع إسرائيل في إعادة تنظيم استراتيجي ضد إيران.

وأثار هذا التحول غضب الفلسطينيين الذين طالبوا بإقامة دولة قبل أي تقارب إقليمي من هذا القبيل.

على الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض قالوا إن المزيد من الدول تفكر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، يبدو من غير المرجح حدوثتطورات أخرى قبل أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه ويرسم سياسة إدارته تجاه إيران.

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