2020/11/18 | 21:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاربعاء، عن خطر يواجه المحافظات المحررة في البلاد.

وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المحافظات المحررة في البلاد شهدت في الاونة الاخيرة تسجيل خروقات بعضها دام ادت الى سقوط ضحايا في صفوف القوات الامنية والمدنيين”.

واضاف، ان “ داعش يقود عمليات ك وفر من خلال خلاياه النائمة المبعثرة في بعض المناطق”، لافتا الى ان السبب الجوهري في عودة تلك الهجمات هي وجود حواضن تؤمن لخلايا التنظيم المخابى والدعم اللوجسيتي ومنها تنطلق لاستهداف المدنيين والقوات الامنية مؤكدا بان التنظيم لايمكنه اعادة سيناريو حزيران 2014 والسيطرة على مدن وقصبات مرة اخرى لكنه يبقى اداة للقتل ونزيف الدماء”.

وشدد على “ضرورة تتبع اماكن نشاطه في المناطق وكشف الحواضن الداعمة لداعش والسعي الى تفكيك خلاياه النائمة من خلال جهد استخباري وفتح ابواب اكبر امام تعاون المواطنين والابلاغ عن اي حالات مشبوهه من اجل انهاء تلك الخلايا وتحقيق الاستقرار الامني”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية تحذر من خطر يواجه “المحافظات المحررة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية تحذر من خطر يواجه “المحافظات المحررة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).