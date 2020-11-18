مصرف الرافدين يفتتح فرعاً له في منفذ عرعر

2020/11/18 | 21:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفتتح مصرف الرافدين الحكومي، فرعاً له في منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية.

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