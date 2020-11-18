السلطة الفلسطينية تعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين

2020/11/18 | 21:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قررت السلطة الوطنية الفلسطينية إعادة سفيريها إلى كل من الإمارات والبحرين بعد أن تم استدعائهما سابقا على خلفية إبرام البلدين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل..يتبع

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