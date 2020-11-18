الكاظمي يوجه بإعادة العمل بنظام “البديل” لجميع وحدات وتشكيلات الجيش

2020/11/18 | 21:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بإعادة العمل بنظام البديل لجميع الوحدات والتشكيلات والقيادات في الجيش.وقال السكرتير الشخصي للكاظمي الفريق الركن محمد حميد البياتي، إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات”.وأضاف البياتي، أن” ذلك يأتي “إكراماً لتضحيات جيشنا الباسل …

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