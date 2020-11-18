العلامة السعدي يوضح موقفه بشأن اتفاق حسم أملاك الوقف السني

2020/11/18 | 21:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر العلامة عبدالملك السعدي، توضيحاً بشأن الاتفاق المشترك لحسم أملاك الوقف السني، ووزارة الأوقاف الملغاة.

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