الشرطة الاتحادية تنفذ عملية تفتيش في الشيشان

2020/11/18 | 21:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية تنفيذ عملية امنية لتفتيش منطقة الشيشان شرق العاصمة بغداد .وقالت القيادة في بيان ، ان اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية نفذ عملية امنية ضمن قاطع مسؤوليته في منطقة “الشيشان” حي ” المنتظر ” التابع لمدينة الصدر .واضافت انه تم من خلال العملية ضبط […]

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