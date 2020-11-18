بعد التيار الصدري.. تحالف الفتح يتحدث عن حظوظه في الإنتخابات المبكرة

2020/11/18 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو تحالف الفتح، نسيم الازيرجاوي، اليوم الاربعاء، أن حل تحالف أو الابقاء على تشكيلته الحالية والدخول في المنافسة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لم يحسم بعد.

وقال الازيرجاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فكرة حل تحالف الفتح او الابقاء على الكتل المنضوية فيه، لم تتبلور بعد، لكن الايام المقبلة قد تتضح الامور بشكل واضح وصريح".

وأضاف، انه "من الصعب جدا التكهن بعدد المقاعد التي سيحصدها التحالف في حال بقي على وضعه الحالي في الانتخابات المبكرة، على اعتبار ان مزاج الشارع العراقي قد تغير".

وبين عضو تحالف الفتح، أن "الكتل السياسية وبعد تشرين الأول 2019، لا تعرف ثقلها بالشارع ولا تمتلك دراسات او احصائيات دقيقة بنسب مشاركة المواطنين بالانتخابات، وبالتالي فان الحديث عن حصد المقاعد مبالغ فيه، ومحاولة للترويج الاعلامي".

ويوم أمس توقع القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي ، حصول تحالف سائرون المدعوم من التيار على 100 مقعد والفوز برئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة.

وجدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في أكثر منافسة عزم حكومته إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد في الموعد الذي حدده سابقا، منتصف العام المقبل.

وكان الكاظمي قد تعهد في وقت سابق بأن تكون الانتخابات المبكرة نزيهة وتحت إشراف دولي.

ويتوقع مراقبون تغييرا بموازين القوى بشكل ملحوظ عن السنوات السابقة، خاصة بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية، وما رافقها من تداعيات قد تستغلها شخصيات جديدة تدخل العمل السياسي لكسر النمطية المتكررة في المشهد العراقي منذ عام 2003.

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