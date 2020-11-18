أزمة نادي الطلبة في طريقها للحل

2020/11/18 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

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التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي وعضو لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتورة ايناس المكصوصي، الاربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، برئيس الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي علاء كاظم في مقر مجلس النواب لبحث ايجاد سبل دعم نادي الطلبة الرياضي.





وذك نادي الطلبة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "وجرى خلال اللقاء استعراض ابرز العراقيل والمعوقات التي تقف بوجه النادي وكيفية ايجاد الحلول لإنعاش الاوضاع وصرف المستحقات المالية للنادي".

وأشار النادي ان "عليوي اكد خلال اللقاء انه متفهم للظروف التي يمر بها الانيق خلال الفترة الحالية وأنه سيسعى للتدخل إيجابياً للوصول الى حلول للأمور المالية وبعد إيضاح الكثير من النقاط، كما وعدت الدكتورة ايناس المكصوصي بالتوجه الى وزير المالية من اجل إطلاق التخصيص المالي للنادي وايجاد الحلول الدائمية لاستمرار الدعم لكي لا يمر النادي بازمات مستقبلية".





وأضاف ان "الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي تأمل ان تكون الحلول حاضرة في القريب العاجل لإنقاذ النادي الذي يعاني بسبب عدم صرف المستحقات المالية والذي ادى الى إيقاف نشاطات النادي والانسحاب من مسابقة كأس العراق على امل ايجاد الحلول وان يعاود الفريق تدريباته والاستعداد لمنافسات الدوري الكروي الممتاز".

واوضح: ان "ادارة النادي تنتهز فرصة اللقاء بممثلي الشعب للتقدم بالشكر والتقدير الى النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية والنائبة الدكتورة ايناس المكصوصي عضو لجنة التربية والتعليم النيابية على جهودهما للبحث عن حلول لازمة نادي الطلبة المالية".

يشار الى أن نادي الطلبة يمر بأزمة مالية خانقة وذلك لعدم صرف وزارة التعليم العالي المستحقات المالية للنادي، مما تسبب في إضراب لاعبي فريق الكرة عن الوحدات التدريبية.

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