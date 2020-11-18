2020/11/18 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد الخبير الانتخابي عادل اللامي ان الفترة المتبقية اكثر من كافية لاجراء الانتخابات .وقال اللامي في لقاء متلفز :"يمكن للحكومة ان تعمل بنظام السلف لتمويل مفوضية الانتخابات"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل اللامي: الفترة المتبقية اكثر من كافية لاجراء الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل اللامي: الفترة المتبقية اكثر من كافية لاجراء الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).