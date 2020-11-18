النائب احمد الكناني: هناك قوة لا ترغب في الانتخابات المبكرة واخرى فصلت قانون الانتخابات على قياسها

2020/11/18 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشف النائب احمد الكناني في لقاء متلفز عن ان هناك قوة لم يسمها لا ترغب في الانتخابات المبكرة واخرى فصلت قانون الانتخابات على قياسها ./انتهى2

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