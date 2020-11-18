العراق والانسحاب الامريكي والمعارضة السعودية وخطوتها للاطاحة بآل سعود

2020/11/18 | 21:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطرق برنامج "بانوراما" في ملفه الاول..قول وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنّ الولاياتِ المتحدة نفذتْ خطواتٍ بشأنِ تخفيضِ قواتِها في العراق، مشيراً...

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