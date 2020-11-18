المنافذ: عرعر سيكون للتجارة والمسافرين والشاحنات السعودية لن تدخل الى العراق

2020/11/18 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، ان منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية سيكون للتبادل التجاري ولتنقل المسافرين بين البلدين.وقال الوائلي في تصريح صحفي “هذا المنفذ سيكون في الأيام المقبلة سيكون رافداً أساسياً للاقتصاد العراقي لحجم التجارة بين البلدين” مؤكداً ان “رئيس الوزراء مهتم باعمار المنافذ الحدودية”.وأكد ان […]

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