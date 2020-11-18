جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت

2020/11/18 | 21:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الدائرة الإعلامية البرلمانية، جدول أعمال مجلس النواب، ليوم السبت المقبل.

ويتضمن جدول الأعمال "طرح موضوع عام للمناقشة بحضور وزير التعليم والبحث العلمي بخصوص {توسعة المقاعد الدراسية} وسؤال شفهي موجه الى محافظ البنك المركزي العراقي من قبل النائب فالح الساري وسؤال شفهي موجه الى رئيس مجلس الخدمة الاتحادي من قبل النائب كاظم الشمري".

كما يشمل "تقرير ومناقشة مشروع قانون اللاجئين وتقرير ومناقشة مشروع قانون جرائ المعلوماتية وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971.

وسيتضمن جدول الأعمال مناقشات عامة لمدة 15 دقيقة.

PUKmedia الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

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