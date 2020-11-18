الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا

2020/11/18 | 21:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا.

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