4 مخاطر رئيسية قد تجعل 2021 عام صعب للبنوك العالمية

2020/11/18 | 21:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني من أن عام 2021 قد يكون الأصعب للبنوك منذ الأزمة المالية العالمية، مع وجود أربعة

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