المنافذ تعلن تحقيق ايرادات أكثر من تريليون دينار منذ بداية العام الحالي

2020/11/18 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، تحقيق أكثر من تريليون دينار كإيرادات ضريبية وكمركية وأمانات منذ بداية العام الحالي لغاية 13 تشرين الثاني 2020.وقال المكتب الإعلامي للهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بالرغم من غلق المنافذ الحدودية الشرقية مع إيران لمدة (6 أشهر) واستئناف العمل بعد الغلق وعمل المنافذ …

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