2020/11/18 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت قوة الإعصار إيوتا الذي ضرب أميركا الوسطى، المنطقة المتضررة أصلاً من الإعصار إيتا الذي ضربها قبل أسبوعين، وهو يقترب من نيكاراغوا وهندوراس.

وصُنّف الإعصار من الفئة الخامسة القصوى، بعدما ضرب إيوتا شمال الساحل الكاريبي لنيكاراغوا مصحوبا برياح عاتية ثم تراجعت قوته، وخفّض المركز الوطني الأميركي للأعاصير إيوتا إلى الفئة الأولى.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير ان الإعصار إيوتا تراجعت قوته بسرعة فوق شمال غرب نيكاراغوا محذرا من رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وشرد الإعصار مئات آلاف الأشخاص وألحق أضرارا جسيمة بالبنى التحتية، وتأثر نتيجة ذلك مليوني ونصف المليون شخص وفقا لأرقام رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة إعصار إيوتا تتراجع الى الفئة الأولى بعد تشريد اكثر من مليوني شخص) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة إعصار إيوتا تتراجع الى الفئة الأولى بعد تشريد اكثر من مليوني شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).